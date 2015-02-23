Anatoliy100392

Так как я здесь новичок и мне нужны отзывы, то первые 10 заказов сделаю со скидкой 40%

Обо мне:

Здравствуйте!

Меня зовут Анатолий. Я занимаюсь графическим дизайном с 2010 года. Реализую все ваши пожелания, связанные с разработкой логотипов, баннеров, визиток, эксклюзивных обложек и шапок под сайты. Также обработаю ваши изображения в Фотошопе.

1. Я обожаю труд с утра до вечера, без праздников и выходных. Я трудоголик.

2. Честен как двадцать седьмой бакинский комиссар, после расстрела двадцати шести .

3. Креативен, как 38 креативных попугаев.

4. Изобретателен, как Томас Эдисон в 1879 году.

Примеры моих работ можно посмотреть здесь: http://dal.pp.ua

Вы получите профессиональный ЗАПАДНЫЙ дизайн.

Это совсем не то, что предлагает 95% дизайнеров в рунете. Это НАМНОГО лучше.

Я давно понял, что средний западный дизайнер за те же деньги сделает работу раз в десять лучше, чем средний отечественный.

И сделает ее вовремя. Просто потому, что у них так принято: работать хорошо, делать все в срок и не из-под палки.

За время работы на западных заказчиков мне эти правила привили, и теперь я точно так же работаю с русскоязычными заказчиками.

Итак, обращайтесь! Вы увидите, что за те же деньги можно получить дизайн ГОРАЗДО круче.

Так же если у вас есть готовый файл в формате PSD и вам надо получить HTML-код, то я вам помогу.

Для понимающих — вот какими технологиями я владею:

HTML, HTML5, CSS, CSS3, jQuery, jQueryUI

Adobe Photoshop

IE7+, Opera, Chrome, Firefox, Safari

Валидность, кроссбраузерность

Адаптивная, резиновая вёрстка

Аккуратный, логически понятный и откомментированный код

Проверка вёрстки в Mac OS, Windows, iPad, iPhone

Верстка под Pixel Perfect

Font-Face, Cufon

Спрайты

Работа с Twitter Bootstrap

Для обычных людей скажу проще.

Есть хорошие верстальщики, и есть плохие. Понять, хорош ли вот этот конкретный верстальщик, может только другой верстальщик, причем квалифицированный.

Код хорошего верстальщика легко читается и модифицируется. Используются только те внешние модули, которые необходимы. Без проблем можно убирать или переставлять местами целые куски кода. Сайты нормально открываются на всех платформах, нигде ничего не «едет».

А плохой верстальщик...Ну, вы поняли. Так вот, я хороший верстальщик.Мои контакты:

[email protected]

С уважением, Анатолий Дворницкий.