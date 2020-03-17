Анатолий Anatoliy1987Anatoliy1987
36 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Выполнение сметной документации, сопутствующих расчетов и калькуляций. Строительство, Ремонт, Реконструкция. Чертежи и схемы. Тексты и статьи.
Выполню сметную документацию.
Подготовлю ведомости объемов работ.
Прочие вспомогательные расчеты.
Произведу калькуляцию по любым строительным объектам.
Выполню предварительные расчеты по эскизным проектам или по техническому заданию.
Создам проект а AutoCAD (в том числе 3D).
Отредактирую ваши чертежи или создам их по эскизам.
Выполню строительно-монтажные работы.
Напишу статью, выполю копирайт или рерайт.
Обработаю данные.
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Архитектура зданий
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Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
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Ландшафтный дизайн
нет отзывов
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Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга