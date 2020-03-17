Anatoliy1987

Анатолий Anatoliy1987

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Выполнение сметной документации, сопутствующих расчетов и калькуляций. Строительство, Ремонт, Реконструкция. Чертежи и схемы. Тексты и статьи.

Выполню сметную документацию.

Подготовлю ведомости объемов работ.

Прочие вспомогательные расчеты.

Произведу калькуляцию по любым строительным объектам.

Выполню предварительные расчеты по эскизным проектам или по техническому заданию. 

Создам проект а AutoCAD (в том числе 3D).

Отредактирую ваши чертежи или создам их по эскизам.

Выполню строительно-монтажные работы.

Напишу статью, выполю копирайт или рерайт.

Обработаю данные.

AutoCAD
Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга