Выполнение сметной документации, сопутствующих расчетов и калькуляций. Строительство, Ремонт, Реконструкция. Чертежи и схемы. Тексты и статьи.

Выполню сметную документацию.

Подготовлю ведомости объемов работ.

Прочие вспомогательные расчеты.

Произведу калькуляцию по любым строительным объектам.

Выполню предварительные расчеты по эскизным проектам или по техническому заданию.

Создам проект а AutoCAD (в том числе 3D).

Отредактирую ваши чертежи или создам их по эскизам.

Выполню строительно-монтажные работы.

Напишу статью, выполю копирайт или рерайт.

Обработаю данные.