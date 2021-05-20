👋Привет!

Меня зовут Анатолий, я занимаюсь веб-дизайном. Мне 25 лет. Безумно люблю свою работу, всегда слежу за трендами в дизайне и всячески пытаюсь прокачивать свои навыки в этой сфере. Я создаю дизайн сайтов, который удовлетворит потребности вашего бизнеса, увеличит продажи и повысит конверсию!

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﻿ Преимущества работы со мной:

﻿Полностью пытаюсь анализировать боли вашего бизнеса.

Всегда на связи в рабочее время.

Соблюдаю строго поставленные дедлайны.

Консультирую на всех этапах работы и стараюсь предложить лучшие варианты.

Высылаю вам готовый проект, не вызывающий вопросов у верстальщиков.

Бонусы и скидки для постоянных заказчиков.

🤝 Как будет проходить сотрудничество:

1️⃣ Ознакомление с ТЗ и заполнение брифа. Вы заполняете бриф, который поможет мне составить чёткое представление о вашем продукте. Выявить ваши предпочтения, изучить конкурентов и целевую аудиторию.

2️⃣ Определяю строгий дедлайн и бюджет вашего проекта. По результатам брифа или разговора, я определяю точную сумму и сроки проекта до начала работы.

3️⃣ Предоплата. Я работаю по предоплате в размере 50%. Если проект крупный, можем договориться об оплате по частям. Все детали я опишу подробней, при личном разговоре.

4️⃣ Выполнение работы и внесение правок. Выполняю всю необходимую работу, после чего презентую вам ваш проект с подробным описанием всех технических решений. Вношу необходимые коррективы с вашей стороны. Правки - не проблема.

5️⃣ Оплата оставшихся 50% и передача макета. После внесения всех правок и финального утверждения макета, вы переводите оставшуюся часть оплаты, а я в свою очередь передаю вам макет со всеми исходниками.

﻿ Без проблем возвращаю предоплату!

Так случается, но иногда моё виденье на проект, может кардинально отличаться от вашего. Не вижу никакой проблемы вернуть предоплату, чтобы не отнимать ваше время и остаться в хороших отношениях для возможного дальнейшего сотрудничества!

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 Бесплатные правки!

Все правки абсолютно бесплатные. Не соответствует шрифт или цветовая гамма? Без проблем, всё исправлю.

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 Мои кошельки:

Master Card: 5169 4971 1100 8151

Яндекс: 4100116481053710

📞 Контакты

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Почта: [email protected]