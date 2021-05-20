👋Привет!
Меня зовут Анатолий, я занимаюсь веб-дизайном. Мне 25 лет. Безумно люблю свою работу, всегда слежу за трендами в дизайне и всячески пытаюсь прокачивать свои навыки в этой сфере. Я создаю дизайн сайтов, который удовлетворит потребности вашего бизнеса, увеличит продажи и повысит конверсию!
Преимущества работы со мной:
- Полностью пытаюсь анализировать боли вашего бизнеса.
- Всегда на связи в рабочее время.
- Соблюдаю строго поставленные дедлайны.
- Консультирую на всех этапах работы и стараюсь предложить лучшие варианты.
- Высылаю вам готовый проект, не вызывающий вопросов у верстальщиков.
- Бонусы и скидки для постоянных заказчиков.
🤝 Как будет проходить сотрудничество:
1️⃣ Ознакомление с ТЗ и заполнение брифа. Вы заполняете бриф, который поможет мне составить чёткое представление о вашем продукте. Выявить ваши предпочтения, изучить конкурентов и целевую аудиторию.
2️⃣ Определяю строгий дедлайн и бюджет вашего проекта. По результатам брифа или разговора, я определяю точную сумму и сроки проекта до начала работы.
3️⃣ Предоплата. Я работаю по предоплате в размере 50%. Если проект крупный, можем договориться об оплате по частям. Все детали я опишу подробней, при личном разговоре.
4️⃣ Выполнение работы и внесение правок. Выполняю всю необходимую работу, после чего презентую вам ваш проект с подробным описанием всех технических решений. Вношу необходимые коррективы с вашей стороны. Правки - не проблема.
5️⃣ Оплата оставшихся 50% и передача макета. После внесения всех правок и финального утверждения макета, вы переводите оставшуюся часть оплаты, а я в свою очередь передаю вам макет со всеми исходниками.
Без проблем возвращаю предоплату!
Так случается, но иногда моё виденье на проект, может кардинально отличаться от вашего. Не вижу никакой проблемы вернуть предоплату, чтобы не отнимать ваше время и остаться в хороших отношениях для возможного дальнейшего сотрудничества!
Бесплатные правки!
Все правки абсолютно бесплатные. Не соответствует шрифт или цветовая гамма? Без проблем, всё исправлю.
Мои кошельки:
Master Card: 5169 4971 1100 8151
Яндекс: 4100116481053710
📞 Контакты
Почта: [email protected]
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