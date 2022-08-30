Всем доброго времени суток!
Я Настя - начинающий графический дизайнер. Специализируюсь на работе с векторной и растровой графикой. Работаю в AI и PS.
Разработаю логотип по вашим пожеланиям (эскизу) , создам уникальный дизайн.
Я быстро отвечу, помогу придумать и воплотить вашу идею!
Мое портфолио ещё только начинает заполняться, но не стоит переживать! Предлагаю вместе заполнять его новыми проектами!))
Вы гарантировано получите:
- Минимум 3 качественных логотипа
- Бесплатные правки до вашего утверждения
- Исходники в форматах : AI, CDR, EPS, PSD, SVG
- Помощь в подборе шрифтов, цветов, стилистике
- Визуализация логотипа на мокапах
- Указать тематику вашего будущего логотипа ( какая сфера)
- Название вашей компании, бренда, фирмы
- Ваши пожелания по стилистике, цветовому решению и тд.
- Ссылка на ваши сайт или соц сети ( если есть )
- Примеры логотипов, которые вам нравятся (хотели бы похожий)
- Если имеются, то покажите конкурентов в вашей сфере
Портфолио
- Логотипы3 просмотра
- Логотипы1 просмотр
- Логотип2 просмотра
- Разработаю для вас уникальный логотип8 просмотров
- Разработаю для вас уникальный логотип4 просмотра