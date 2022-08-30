Графический дизайнер

Всем доброго времени суток!

Я Настя - начинающий графический дизайнер. Специализируюсь на работе с векторной и растровой графикой. Работаю в AI и PS.

Разработаю логотип по вашим пожеланиям (эскизу) , создам уникальный дизайн.

Я быстро отвечу, помогу придумать и воплотить вашу идею!

Мое портфолио ещё только начинает заполняться, но не стоит переживать! Предлагаю вместе заполнять его новыми проектами!))

Вы гарантировано получите:

Минимум 3 качественных логотипа

Бесплатные правки до вашего утверждения

Исходники в форматах : AI, CDR, EPS, PSD, SVG

Помощь в подборе шрифтов, цветов, стилистике

Визуализация логотипа на мокапах

- Указать тематику вашего будущего логотипа ( какая сфера)

- Название вашей компании, бренда, фирмы

- Ваши пожелания по стилистике, цветовому решению и тд.

- Ссылка на ваши сайт или соц сети ( если есть )

- Примеры логотипов, которые вам нравятся (хотели бы похожий)

- Если имеются, то покажите конкурентов в вашей сфере