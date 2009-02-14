Письменный переводчик
Селюкова Анна Валерьевна
Языковая пара: Английский – русский
Родной язык: Русский
Контактная информация
Мобильный телефон: (920) 2736213
E-mail: [email protected]
Другие контакты: ICQ: 417-915-750
Личная информация
Город: Тула
Образование: Высшее
Дата рождения: 2 февраля 1986 г.
Опыт работы
Период работы: Май 2008 года
Должность: Устный переводчик английского языка.
В компании: East-West Ministries, г. Тула
Должностные обязанности: Предоставляла услуги устного переводчика англоговорящему клиенту. За время работы приобрела богатый опыт осуществления последовательного перевода с английского языка на русский и наоборот.
Период работы: Сентябрь 2006 года
Должность: Устный переводчик английского языка.
В компании: East-West Ministries, г. Кораблино
Должностные обязанности: Предоставляла услуги устного переводчика англоговорящему клиенту. За время работы приобрела богатый опыт осуществления последовательного перевода с английского языка на русский и наоборот.
Период работы: С февраля 2006 по июнь 2006 года
Должность: Письменный переводчик английского языка.
В компании: ООО НПП "Альфа-прибор", г. Тула
Должностные обязанности: Проходила производственную переводческую практику. Переводила с английского языка на русский специальные статьи, посвященные системам телевизионного наблюдения.
Образование
Учебное заведение: Тульский государственный университет
Дата окончания: Декабрь 2008 года
Факультет: Гуманитарный
Специальность: Лингвист, переводчик
Курсы и тренинги
Название курса: Основы компьютерной грамотности
Учебное заведение: Учебный информационно-технический центр ОАО "Тулаоблгаз", г. Тула
Компьютерные навыки
Программное обеспечение:
Windows Vista , MS Office (Word XP, Excel, Power Point), PhotoShop, Adobe Acrobat, ABBYY Fine Reader; Translation memory (Trados), электронные словари (MultiTran, ABBYY Lingvo); Internet Explorer и т.д.
Аппаратное обеспечение:
Сканер, принтер, модем и выделенная линия доступа к Интернет.
Дополнительная информация
Положительные качества: целеустремленность, ответственность, исполнительность, быстрая обучаемость.