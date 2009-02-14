Качественные переводы в срок и недорого

Письменный переводчик

Селюкова Анна Валерьевна

Языковая пара: Английский – русский

Родной язык: Русский

Контактная информация

Мобильный телефон: (920) 2736213

E-mail: [email protected]

Другие контакты: ICQ: 417-915-750

Личная информация

Город: Тула

Образование: Высшее

Дата рождения: 2 февраля 1986 г.

Опыт работы

Период работы: Май 2008 года

Должность: Устный переводчик английского языка.

В компании: East-West Ministries, г. Тула

Должностные обязанности: Предоставляла услуги устного переводчика англоговорящему клиенту. За время работы приобрела богатый опыт осуществления последовательного перевода с английского языка на русский и наоборот.

Период работы: Сентябрь 2006 года

Должность: Устный переводчик английского языка.

В компании: East-West Ministries, г. Кораблино

Должностные обязанности: Предоставляла услуги устного переводчика англоговорящему клиенту. За время работы приобрела богатый опыт осуществления последовательного перевода с английского языка на русский и наоборот.

Период работы: С февраля 2006 по июнь 2006 года

Должность: Письменный переводчик английского языка.

В компании: ООО НПП "Альфа-прибор", г. Тула

Должностные обязанности: Проходила производственную переводческую практику. Переводила с английского языка на русский специальные статьи, посвященные системам телевизионного наблюдения.

Образование

Учебное заведение: Тульский государственный университет

Дата окончания: Декабрь 2008 года

Факультет: Гуманитарный

Специальность: Лингвист, переводчик

Курсы и тренинги

Название курса: Основы компьютерной грамотности

Учебное заведение: Учебный информационно-технический центр ОАО "Тулаоблгаз", г. Тула

Компьютерные навыки

Программное обеспечение:

Windows Vista , MS Office (Word XP, Excel, Power Point), PhotoShop, Adobe Acrobat, ABBYY Fine Reader; Translation memory (Trados), электронные словари (MultiTran, ABBYY Lingvo); Internet Explorer и т.д.

Аппаратное обеспечение:

Сканер, принтер, модем и выделенная линия доступа к Интернет.

Дополнительная информация

Положительные качества: целеустремленность, ответственность, исполнительность, быстрая обучаемость.