AncillaRationis

Елизавета AncillaRationisAncillaRationis
e-mail: [email protected]
Образование:
неоконченное высшее (нахожусь в академическом отпуске)
Название учебного заведения: Санкт-Петербургский государственный университет
Специальность: отечественная филология
Профессиональный опыт: 2009 год - опыт редактирования рукописи (в частном порядке).
Обязанности: литературное редактирование и набор рукописи.
участие в проектах: диплом призера Всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2009 и 2011 гг,
участие во Всероссийской Интеллектуальной олимпиаде "Наше наследие" в 2008, 2009, 2010, 2011 гг. (первое место в командном зачете в 2011 году)
диплом лауреата премии по поддержке талантливой молодежи приоритетного национального проекта "Образование" в 2011 году.
Несколько публикаций в газете "Рыбинская среда"(г. Рыбинск, Ярославская обл.) в 2009 - 2010 гг.
Профессиональные навыки: редактирование текста с точки зрения норм грамматики, стилистики, орфографии и пунктуации русского языка. Рерайтинг. Уверенное пользование ПК, среднее знание английского языка, базовое знание немецкого языка.
Личные качества: быстрая обучаемость, эрудированность, ответственность, целеустремленность.