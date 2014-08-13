AncillaRationis

Корректирование, литературное редактирование текста.

e-mail: [email protected]

Образование:

неоконченное высшее (нахожусь в академическом отпуске)

Название учебного заведения: Санкт-Петербургский государственный университет

Специальность: отечественная филология

Профессиональный опыт: 2009 год - опыт редактирования рукописи (в частном порядке).

Обязанности: литературное редактирование и набор рукописи.

участие в проектах: диплом призера Всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2009 и 2011 гг,

участие во Всероссийской Интеллектуальной олимпиаде "Наше наследие" в 2008, 2009, 2010, 2011 гг. (первое место в командном зачете в 2011 году)

диплом лауреата премии по поддержке талантливой молодежи приоритетного национального проекта "Образование" в 2011 году.

Несколько публикаций в газете "Рыбинская среда"(г. Рыбинск, Ярославская обл.) в 2009 - 2010 гг.

Профессиональные навыки: редактирование текста с точки зрения норм грамматики, стилистики, орфографии и пунктуации русского языка. Рерайтинг. Уверенное пользование ПК, среднее знание английского языка, базовое знание немецкого языка.

Личные качества: быстрая обучаемость, эрудированность, ответственность, целеустремленность.