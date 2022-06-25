Меня зовут Андрей. Я веб-дизайнер, начинающий фрилансер. Помогаю предпринимателям и специалистам, которые заинтересованы в привлечении прибыли, масштабировании и развитии.
Я разрабатываю понятные и эстетичные сайты с актуальным дизайном и помогаю своим клиентам выделиться среди конкурентов и вывести свой бизнес на новый уровень.
Я за добросовестность и честное сотрудничество. Я люблю свою работу, поэтому заинтересован в постоянном развитии. Всегда изучаю новое и стремлюсь, к идеальному результату.
Если вы не знаете, какой именно сайт нужен для решения вашей задачи, мы вместе найдем эффективное решение.16:28
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Карточка WB/Ozon2 просмотра
- Bank Card3 просмотра
- Nike2 просмотра
- Инвестиции4 просмотра
- Bike5 просмотров
- NFT4 просмотра
- Визитка4 просмотра
- CryptoBulls3 просмотра
- CryptoWallet3 просмотра