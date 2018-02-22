AndTarasov

РСЯ, Таргет VK, FB, Insta.

Кто я и как я могу вам помочь? Я реальный сотрудник Digital-агентства, а не человек посмотревший несколько курсов и скачавший кейсы из интернета. https://vk.com/elki73ulsk

Я не человек-оркестр и не берусь за все, мои компетенции - это РСЯ, Таргет VK, FB, Insta. Придерживаюсь Win-Win стратегии во всех сферах жизни, поэтому делать буду как для себя.

РСЯ - Проработаю минимум 3 ЦА, Протестирую минимум 3 креатива и 3 варианта текста, отключу не работающие площадки, выявлю связки, проставлю utm- метки. При необходимости прикручу к сайту метрику и цели.

Таргет - Минимум 3 ЦА, на каждую минимум 3 креатива, разбивка по М и МО, крупным городам и остальной РФ. Полную картину предоставлю после брифа.

Буду рад сотрудничеству, с уважением Тарасов Андрей.