Журналист. Могу придумать всё.

Я человек, который способен придумать абсолютно любую вещь. Не сконструировать её, а описать доступным и понятным языком. Перевести с профессионального языка на общедоступный? Легко. Написать уникальный текст из новости в три строчки? Пффф, стоит только увеличить объем и добавить....Что-то как-то получилось желтушно. Надеюсь, что Вы меня поняли. Обращайтесь и не будете разочарованы. Помогу\подскажу. Придумаю и создам уникальную текстовую вещь, дайте только ТЗ и оплату.