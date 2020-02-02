Чертежи в AutoCAD

Начерчу, оцифрую или доработаю ваши чертежи на компьютере в программе AutoCAD. В данный кворк входит услуга

по разработке планов и фасадов. Опыт работы в программе AutoCAD 7 лет.

Источник любой: эскизы, нарисованные от руки, фотографии из журналов, книг,

сканированные чертежи и т. д. Окончательную работу предоставлю в различных

форматах jpeg, PDF, DWG и т. д. Выполню работу быстро и качественно.

Нужно для заказа:

Для выполнения работы необходимо:

- хорошо читаемые сканированное изображение (фотография) или эскиз;

- подробное описание задания;

- необходимо техническое задание с исходными данными для выполнения кворка (эскизы, размеры и т. д.).