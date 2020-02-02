Чертежи в AutoCAD
Начерчу, оцифрую или доработаю ваши чертежи на компьютере в программе AutoCAD. В данный кворк входит услуга
по разработке планов и фасадов. Опыт работы в программе AutoCAD 7 лет.
Источник любой: эскизы, нарисованные от руки, фотографии из журналов, книг,
сканированные чертежи и т. д. Окончательную работу предоставлю в различных
форматах jpeg, PDF, DWG и т. д. Выполню работу быстро и качественно.
Нужно для заказа:
Для выполнения работы необходимо:
- хорошо читаемые сканированное изображение (фотография) или эскиз;
- подробное описание задания;
- необходимо техническое задание с исходными данными для выполнения кворка (эскизы, размеры и т. д.).
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