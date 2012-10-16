Anderalex1

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
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ВИДЕОСЪЕМКА:
– концертных выступлений, детских утренников и т.п.
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ВИДЕОМОНТАЖ:
– заставка, титры
– видеопортфолио
– рекламные ролики-презентации товаров и услуг
– вырезать определенные фрагменты видеоаудио, минимум монтажа*
– почистить Ваше видео от лишних фраз, моментов и т.п.*
– стабилизация видео, убрать дрожь камеры*
– смонтировать видеоролик из домашнего видео
– создание слайдшоу
– создание видеофильма до 15мин.
– адаптации готовых шаблонов After Effect
– DVD-авторингу ( создание двд меню и т.п. )
– обучение основам видеомонтажа (Adobe Premiere Pro)
Это не весь перечень услуг по видеомонтажу, для более детальной информации пишите.
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Оцифровка видеокассет VHS, mini DV
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ФОТОМОНТАЖ:
- ретушь фотографии(убрать пятна, прыщи и т.п.)
- замена фона
- реставрация фото(зависит насколько повреждено фото)
- добавление рамки, спецэффектов и т.п.
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Обращайтесь, буду рад к сотрудничеству!