Anderalex1

Видеосъемка, видеомонтаж

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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ВИДЕОСЪЕМКА:

– концертных выступлений, детских утренников и т.п.

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ВИДЕОМОНТАЖ:

– заставка, титры

– видеопортфолио

– рекламные ролики-презентации товаров и услуг

– вырезать определенные фрагменты видеоаудио, минимум монтажа*

– почистить Ваше видео от лишних фраз, моментов и т.п.*

– стабилизация видео, убрать дрожь камеры*

– смонтировать видеоролик из домашнего видео

– создание слайдшоу

– создание видеофильма до 15мин.

– адаптации готовых шаблонов After Effect

– DVD-авторингу ( создание двд меню и т.п. )

– обучение основам видеомонтажа (Adobe Premiere Pro)

Это не весь перечень услуг по видеомонтажу, для более детальной информации пишите.

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Оцифровка видеокассет VHS, mini DV

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ФОТОМОНТАЖ:

- ретушь фотографии(убрать пятна, прыщи и т.п.)

- замена фона

- реставрация фото(зависит насколько повреждено фото)

- добавление рамки, спецэффектов и т.п.

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Обращайтесь, буду рад к сотрудничеству!