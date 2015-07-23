Проектирование сайтов, интерфейсов и приложений. Разработка сайтов.

Проектирование:

- Проектирование и прототипирование: юзабилити-аудит, сбор и анализ требований, проектирование информационных структур сайта в Axure / разработка интерактивного прототипа, создание проектных документов, технических заданий для клиентов и команды исполнителей.

Менеджмент и разработка:

- Комплексное управление интернет проектами любой сложности на CMS: UMI, 1С-Bitrix, ModX;

- Взаимодействие с клиентами: проведение переговоров, курирование клиентских проектов, консультирование, сопровождение, поддержание лояльности клиентов;

- Выработка стратегии и тактики по развитию проекта: осуществление планирования, выбора конкретных областей, определение сроков, способов, бюджетов, критериев аналитических исследований и формирование стратегии рекламы и продвижения;

- Постановка задач, управление, организация работы, проверка качества работы команды исполнителей в Мегаплане или Worksection;

- Подготовка отчетности по своим задачам (еженедельно, ежемесячно и по запросу).