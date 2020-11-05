Anderseven

Freelance Test ngineer

Тестирование, юзабилити

Виды тестирования:

- web тестирование

- desktop тестирование

- тестирование на мобильных устройствах

- функциональное тестирование

- регрессионное тестирование

- тестирование юзабилити

- тестирование безопасности (базовое): XSS, SQL injection, некоторые другие

- кросс-платформенное тестирование (Windows, Linux, MacOS)

- кросс-браузерное тестирование: IE 9/10/11, Microsoft Edge, Opera, Firefox, Chrome, Yandex браузер, любой другой

- тестирование на разрешениях экрана: 1024х600, 1280х1024, 1366х768, 1920х1200, любое другое

Мобильные устройства: Huawei P smart, Android 10 - Samsung Galaxy A50

Desktop устройства: 1. MacBook Pro (2017): 2560x1600, MacOS 10.13.1, Safari, Chrome, Firefox

2. Window 7x64: 1920x1080, IE 10, Opera, Firefox, Chrome, Yandex браузер

Проектная и тестовая документация:

- сбор, анализ и написание требований для проекта

- создание карт функциональности проекта

- написание тест планов, чеклистов, тест кейсов, отчётов по тестированию

Отчётность по тестированию:

- баг трекеры: Mantis, Jira, TFS, Trac, Redmine, любой другой

Другое:

- другие инструменты: Test Link, Firebug

- HTML 4, PHP 5, SQL - начальные знания

- CMS: 1-C Bitrix

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Тестирование интернет-магазинов

- Проверка сайта более чем по 300 параметрам юзабилити

- Нахождение проблем функциональности, верстки, текстов

- Подробный отчёт со скриншотами и видео