Anderseven

Тестирование, юзабилити
Виды тестирования:
- web тестирование
- desktop тестирование
- тестирование на мобильных устройствах
- функциональное тестирование
- регрессионное тестирование
- тестирование юзабилити
- тестирование безопасности (базовое): XSS, SQL injection, некоторые другие
- кросс-платформенное тестирование (Windows, Linux, MacOS)
- кросс-браузерное тестирование: IE 9/10/11, Microsoft Edge, Opera, Firefox, Chrome, Yandex браузер, любой другой
- тестирование на разрешениях экрана: 1024х600, 1280х1024, 1366х768, 1920х1200, любое другое
Мобильные устройства: Huawei P smart, Android 10 - Samsung Galaxy A50
Desktop устройства: 1. MacBook Pro (2017): 2560x1600, MacOS 10.13.1, Safari, Chrome, Firefox
2. Window 7x64: 1920x1080, IE 10, Opera, Firefox, Chrome, Yandex браузер
Проектная и тестовая документация:
- сбор, анализ и написание требований для проекта
- создание карт функциональности проекта
- написание тест планов, чеклистов, тест кейсов, отчётов по тестированию
Отчётность по тестированию:
- баг трекеры: Mantis, Jira, TFS, Trac, Redmine, любой другой
Другое:
- другие инструменты: Test Link, Firebug
- HTML 4, PHP 5, SQL - начальные знания
- CMS: 1-C Bitrix
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Тестирование интернет-магазинов
- Проверка сайта более чем по 300 параметрам юзабилити
- Нахождение проблем функциональности, верстки, текстов
- Подробный отчёт со скриншотами и видео