SEO специалист. Мастер по контексту. Делаю сайты под ключ

Доброго времени суток, уважаемый заказчик! Меня зовут Сергей, проживаю в Санкт-Петербурге. В вебе более 3х лет. Специализируюсь на SEO, контекстной рекламе и создании корпоративных сайтов на Друпале и ВордПрессе. Максимально глубоко погружаюсь в проект и работаю исключительно в рамках своей специализации, не распыляясь на все подряд. Вы мой заказчик, если вам

1) Нужен продающий сайт или имидживое представительство в интернете

2) Необходимы продажи с сайта

3) Хотите эффективное SEO и/или контекст

Обращайтесь, буду рад вас проконсультировать! За спрос денег не берут)