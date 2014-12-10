SEO специалист. Мастер по контексту. Делаю сайты под ключ
Доброго времени суток, уважаемый заказчик! Меня зовут Сергей, проживаю в Санкт-Петербурге. В вебе более 3х лет. Специализируюсь на SEO, контекстной рекламе и создании корпоративных сайтов на Друпале и ВордПрессе. Максимально глубоко погружаюсь в проект и работаю исключительно в рамках своей специализации, не распыляясь на все подряд. Вы мой заказчик, если вам
1) Нужен продающий сайт или имидживое представительство в интернете
2) Необходимы продажи с сайта
3) Хотите эффективное SEO и/или контекст
Обращайтесь, буду рад вас проконсультировать! За спрос денег не берут)
Действие аккаунта приостановлено!
Контекстная реклама
нет отзывов
$13/час
от $100от 8 часов
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$13/час
от $200от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $350от 7 дней
нет рейтинга