Andpok

Кирилл Andpok

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Я начинающий разработчик вебсайтов на платформе Tilda. В настоящий момент я прохожу обучение разработке с поддержкой кураторов. Учитывая это, я готов выполнять работу значительно дешевле, чем профессиональные разработчики. Что касается качества работы, даже если я сам с чем-то не справлюсь, мне всегда помогут опытные наставники.  

Так же своими плюсами я бы назвал: 

1) Высокую исполнительность и энтузиазм. 

2) Максимальная лояльность к заказчику и вежливое отношение. 

3) Наличие большого количества свободного времени, которое я потрачу на работу над заказом!