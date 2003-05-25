Я начинающий разработчик вебсайтов на платформе Tilda. В настоящий момент я прохожу обучение разработке с поддержкой кураторов. Учитывая это, я готов выполнять работу значительно дешевле, чем профессиональные разработчики. Что касается качества работы, даже если я сам с чем-то не справлюсь, мне всегда помогут опытные наставники.

Так же своими плюсами я бы назвал:

1) Высокую исполнительность и энтузиазм.

2) Максимальная лояльность к заказчику и вежливое отношение.

3) Наличие большого количества свободного времени, которое я потрачу на работу над заказом!