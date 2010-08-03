$30
Настроить модуль FlashVideo (http://drupal.org/project/flashvideo) в Drupal. Модуль уже установлен и настроен, но CCK почему-то не выводит то, что нужно.
Системы управления (CMS)2 заявки
Закрыт
13 лет назад
Настроить модуль FlashVideo (http://drupal.org/project/flashvideo) в Drupal. Модуль уже установлен и настроен, но CCK почему-то не выводит то, что нужно.
Нужен PHP программист для разработки системы заказа обедов с интеграцией пэйпал. Бюджет - 300. Срок 2 недели. Подробности в ЛС.
Есть расписание, нужно сделать вывод на главную 3х элементов расписания в зависимости от текущего времени на сервере. Пример -------- Таблица расписания: Понедельник 10.30 Программа1 11.30 Программа2 12.30 Программа3 Вторник ........ Среда ........ Вывод на главную (если текущее время понедельник 10:30): Программа1 | Программа2 | Программа3