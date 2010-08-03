Есть расписание, нужно сделать вывод на главную 3х элементов расписания в зависимости от текущего времени на сервере. Пример -------- Таблица расписания: Понедельник 10.30 Программа1 11.30 Программа2 12.30 Программа3 Вторник ........ Среда ........ Вывод на главную (если текущее время понедельник 10:30): Программа1 | Программа2 | Программа3