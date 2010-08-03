Andr28

Андрей Andr28

 
40 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Настроить вывод расписания. Drupal

    $30

    Есть расписание, нужно сделать вывод на главную 3х элементов расписания в зависимости от текущего времени на сервере. Пример -------- Таблица расписания: Понедельник 10.30 Программа1 11.30 Программа2 12.30 Программа3 Вторник ........ Среда ........ Вывод на главную (если текущее время понедельник 10:30): Программа1 | Программа2 | Программа3

    Drupal
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад