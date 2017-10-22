Андрей Тимошенко

Академия гражданской авиации г. Санкт-Петербург

Факультет высших командных кадров

Специальность - организация и управление авиационным транспортом

Работал ведущим инженером самолёта Ту-154 Украинского управления гражданской авиации

Институт инженеров гражданской авиации г. Киев

механический факультет

Специальность- инженер - механик по эксплуатации воздушных судов и авиационных двигателей

Работал на должностях от инженера смены до главного инженера авиационно - технической базы

Работал директором страховой компании "Кий Авиа Гарант" г. Киев

Авиационный колледж (техникум) г. Таганрог

Специальность - техник, авиационный конструктор

Работал авиационным конструктором в конструкторском бюро Таганрогского авиационного завода