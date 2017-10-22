Андрей Тимошенко
Академия гражданской авиации г. Санкт-Петербург
Факультет высших командных кадров
Специальность - организация и управление авиационным транспортом
Работал ведущим инженером самолёта Ту-154 Украинского управления гражданской авиации
Институт инженеров гражданской авиации г. Киев
механический факультет
Специальность- инженер - механик по эксплуатации воздушных судов и авиационных двигателей
Работал на должностях от инженера смены до главного инженера авиационно - технической базы
Работал директором страховой компании "Кий Авиа Гарант" г. Киев
Авиационный колледж (техникум) г. Таганрог
Специальность - техник, авиационный конструктор
Работал авиационным конструктором в конструкторском бюро Таганрогского авиационного завода