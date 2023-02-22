Привет,меня зовут Андрей! Я разрабатываю графический и веб дизайн уже более 7 лет.

Работаю точно в сроки, которые согласовываю с вами



Сделаю для вас:



Дизайн баннера

Дизайн листовки

Дизайн афиши

Дизайн кинопостера

Дизайн обложки для книги

Дизайн визитки

Дизайн наружной рекламы

Дизайн лендинга

Дизайн полиграфии

Оформление соцсетей (vk, inst,fb)

Группа ВК под ключ для вашего бизнеса - создание, настройка и дизайн!