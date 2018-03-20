Web developer / designer / translator

Здравствуйте!

Меня зовут Андрей и я будущий "веб-дизайнер" из Москвы.

Я только не давно пришел на эту биржу для улучшения и большего познавания в сфере Web development. Владею Английским как вторым Русским, а так же не много общаюсь на Испанском.

Люблю энергичный отдых, а точнее: горные лыжи, подводный дайвинг и походы по горам. А так же люблю играть на гитаре по настроению, то олдскульный Heavy metal или Jazz по типу B.B King'a. Обожаю составлять красивые сайты в стиле Минимализма, но пойду на любую работу за малую цену, дабы улучшить свои знания в сфере верстки и дизайна сайтов.

Владею не плохими знаниям HTML, CSS, JS. Есть навык в создании хороших дизаинов сайта в Adobe Photoshop.