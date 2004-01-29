AndreXVI

Андрей AndreXVI

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Красивый визуал - моё второе имя

Приветствую вас. Я начинающий фрилансер, который может вам помочь в сфере визуального контента. Я профессионально разбираюсь в создании презентаций, редактуре фото и видео, а так же способен разработать рекламный макет. Моя цель - выполнить ваш заказ на все 100%.

Я владею такими программами как:

adobe photoshop

adobe premiere pro

adobe illustrator

Power point 2023

Жду вашего заказа и надеюсь помочь вам в его исполнении

Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $70от 4 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $50от 4 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$5/час
от $50от 4 дней
нет рейтинга