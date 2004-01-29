Красивый визуал - моё второе имя
Приветствую вас. Я начинающий фрилансер, который может вам помочь в сфере визуального контента. Я профессионально разбираюсь в создании презентаций, редактуре фото и видео, а так же способен разработать рекламный макет. Моя цель - выполнить ваш заказ на все 100%.
Я владею такими программами как:
adobe photoshop
adobe premiere pro
adobe illustrator
Power point 2023
Жду вашего заказа и надеюсь помочь вам в его исполнении
Я против войны в Украине!
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $70от 4 дней
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Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $50от 4 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$5/час
от $50от 4 дней
нет рейтинга