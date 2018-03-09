Andreev_Gleb

Глеб Andreev_Gleb

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Здравствуйте, меня зовут Глеб. Работаю более 1,5 лет.  Всё это время я работал через социальную сеть Вконтакте.

За это время, в своей группе, я собрал более 140 положительных отзывов о себе и моей работе. Если вы посмотрели работы в моём портфолио и вас устраивает их качество, то можете мне писать. Принимаю любые заказы связаные с графикой.

Занимаюсь оформлением крупных пабликов во Вконтакте, с численостью подписчиков более 500.000+ (вдруг для кого-то это показатель профессионализма)

 

Работу выполняю в кратчайшие сроки, ну и относительно дёшево.  В данный момент учусь HTML|CSS вёрстке и созданию сайтов.

Отзывы о моей работе - https://goo.gl/v4Xrsw

Примеры моих работ - https://vk.com/fotoelit

Моя страница во Вконтакте - https://vk.com/design_andreev