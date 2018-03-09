Andreev_Gleb

Здравствуйте, меня зовут Глеб. Работаю более 1,5 лет. Всё это время я работал через социальную сеть Вконтакте.

За это время, в своей группе, я собрал более 140 положительных отзывов о себе и моей работе. Если вы посмотрели работы в моём портфолио и вас устраивает их качество, то можете мне писать. Принимаю любые заказы связаные с графикой.

Занимаюсь оформлением крупных пабликов во Вконтакте, с численостью подписчиков более 500.000+ (вдруг для кого-то это показатель профессионализма)

Работу выполняю в кратчайшие сроки, ну и относительно дёшево. В данный момент учусь HTML|CSS вёрстке и созданию сайтов.

Отзывы о моей работе - https://goo.gl/v4Xrsw

Примеры моих работ - https://vk.com/fotoelit

Моя страница во Вконтакте - https://vk.com/design_andreev