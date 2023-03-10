Andreeva-83

Анна Andreeva-83

 
40 летРоссия/Череповец
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Выведу Ваш бизнес на Wildberries

Специалист, нацеленный на успех. Готова расти и развиваться.

Помогу Вам ЗАРАБАТЫВАТЬ, а не просто быть поставщиком.

Гражданство: Россия

Знание языков: русский

Не готова к переезду, готова к редким командировкам

Занятость: полная занятость

График работы: удаленная работа

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

·   Умею находить общий язык с первых минут общения

·   Люблю получать новый опыт, расширять свои возможности

·   Легко воспринимаю новую информацию

·   Работаю в режиме многозадачности

·   Способна самостоятельно находить стимулы для профессионального развития и для эффективного выполнения задач

·    Умею организовать свою жизнь так, чтобы личное оставалось личным, а профессиональное - профессиональным

ОБРАЗОВАНИЕ

Коми Государственный Педагогический Институт, г. Сыктывкар, 2005 г.

Курс Юлии Сусловой по работе с Wildberries, 2023 г.

ОПЫТ РАБОТЫ

МБОУ « Кадуйская школа № 2», учителем алгебры и геометрии,2005-2006 гг.

МБОУ «Детский дом», воспитатель, 2006-2010 гг.

Филиал ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, 2010 -2022 гг. в должностях:

- кладовщик 3 разряда, 2010 - 2012 гг.

- инженер 2 категории по закупкам МТР 2012 - 2013 гг.

- заместитель начальника отдела ресурсов 2016 - 2019 гг.

- начальник отдела ресурсов 2019 - по настоящее время.

НАВЫКИ

·    Создание ЛК поставщика

·    Полное ведение бренда

·    Выведение бренда на первую поставку

·    Оформление заказов и поставок

·    Контроль поставок

·    Отслеживание процессов маркировки и упаковки товара

·     Работа с браком и утилизации

·     Установка скидок и акций

·     Ценообразование

·     Создание/редактирование карточек товара

·     Составление ТЗ, отбор и загрузка фотографий

·     Инфографика

·     Работа с рекламой

·     SEO – оптимизация карточек товара

·     Работа с отзывами и вопросами

·     Работа с рекомендациями

·     Консультации и обучение по любым вопросам

·     Выведение карточек в ТОП