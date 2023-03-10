Andreeva-83

Выведу Ваш бизнес на Wildberries

Специалист, нацеленный на успех. Готова расти и развиваться.

Помогу Вам ЗАРАБАТЫВАТЬ, а не просто быть поставщиком.

Гражданство: Россия

Знание языков: русский

Не готова к переезду, готова к редким командировкам

Занятость: полная занятость

График работы: удаленная работа

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

· Умею находить общий язык с первых минут общения

· Люблю получать новый опыт, расширять свои возможности

· Легко воспринимаю новую информацию

· Работаю в режиме многозадачности

· Способна самостоятельно находить стимулы для профессионального развития и для эффективного выполнения задач

· Умею организовать свою жизнь так, чтобы личное оставалось личным, а профессиональное - профессиональным

ОБРАЗОВАНИЕ

Коми Государственный Педагогический Институт, г. Сыктывкар, 2005 г.

Курс Юлии Сусловой по работе с Wildberries, 2023 г.

ОПЫТ РАБОТЫ

МБОУ « Кадуйская школа № 2», учителем алгебры и геометрии,2005-2006 гг.

МБОУ «Детский дом», воспитатель, 2006-2010 гг.

Филиал ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, 2010 -2022 гг. в должностях:

- кладовщик 3 разряда, 2010 - 2012 гг.

- инженер 2 категории по закупкам МТР 2012 - 2013 гг.

- заместитель начальника отдела ресурсов 2016 - 2019 гг.

- начальник отдела ресурсов 2019 - по настоящее время.

НАВЫКИ

· Создание ЛК поставщика

· Полное ведение бренда

· Выведение бренда на первую поставку

· Оформление заказов и поставок

· Контроль поставок

· Отслеживание процессов маркировки и упаковки товара

· Работа с браком и утилизации

· Установка скидок и акций

· Ценообразование

· Создание/редактирование карточек товара

· Составление ТЗ, отбор и загрузка фотографий

· Инфографика

· Работа с рекламой

· SEO – оптимизация карточек товара

· Работа с отзывами и вопросами

· Работа с рекомендациями

· Консультации и обучение по любым вопросам

· Выведение карточек в ТОП