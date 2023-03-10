Andreeva-83

Специалист, нацеленный на успех. Готова расти и развиваться.
Помогу Вам ЗАРАБАТЫВАТЬ, а не просто быть поставщиком.
Гражданство: Россия
Знание языков: русский
Не готова к переезду, готова к редким командировкам
Занятость: полная занятость
График работы: удаленная работа
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
· Умею находить общий язык с первых минут общения
· Люблю получать новый опыт, расширять свои возможности
· Легко воспринимаю новую информацию
· Работаю в режиме многозадачности
· Способна самостоятельно находить стимулы для профессионального развития и для эффективного выполнения задач
· Умею организовать свою жизнь так, чтобы личное оставалось личным, а профессиональное - профессиональным
ОБРАЗОВАНИЕ
Коми Государственный Педагогический Институт, г. Сыктывкар, 2005 г.
Курс Юлии Сусловой по работе с Wildberries, 2023 г.
ОПЫТ РАБОТЫ
МБОУ « Кадуйская школа № 2», учителем алгебры и геометрии,2005-2006 гг.
МБОУ «Детский дом», воспитатель, 2006-2010 гг.
Филиал ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, 2010 -2022 гг. в должностях:
- кладовщик 3 разряда, 2010 - 2012 гг.
- инженер 2 категории по закупкам МТР 2012 - 2013 гг.
- заместитель начальника отдела ресурсов 2016 - 2019 гг.
- начальник отдела ресурсов 2019 - по настоящее время.
НАВЫКИ
· Создание ЛК поставщика
· Полное ведение бренда
· Выведение бренда на первую поставку
· Оформление заказов и поставок
· Контроль поставок
· Отслеживание процессов маркировки и упаковки товара
· Работа с браком и утилизации
· Установка скидок и акций
· Ценообразование
· Создание/редактирование карточек товара
· Составление ТЗ, отбор и загрузка фотографий
· Инфографика
· Работа с рекламой
· SEO – оптимизация карточек товара
· Работа с отзывами и вопросами
· Работа с рекомендациями
· Консультации и обучение по любым вопросам
· Выведение карточек в ТОП