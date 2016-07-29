AndreevaMila

Давайте знакомиться! Меня зовут Мила. И я бы хотела немного рассказать вам о себе.
Мне 26 и я Люблю тексты!
Теперь перейдем к образованию и опыту работы.
Образование: Крымский Федеральный Университет им В.И. Вернадского, кафедра славянской филологии и журналистики.
Опыт Работы: - работа внештатным журналистом на политическую газету;
- работа копирайтером в рекламном агентстве.
К работе отношусь очень ответственно, тексты предоставляю вовремя. Из профессиональных качеств могу отметить работу в жатые сроки, умение находить подход к решению поставленных задач, стрессоустойчивость, коммуникабельность и самое главное - Клиент всегда прав =) !
Так же, отмечу владение русским, украинским и английским языком.
Являюсь продвинутым пользователем ПК (знание всех программ Microsoft офис а также Adobe Photoshop).
Люблю писать на разные темы, такие как строительство, религия, политика, воспитание детей, культура и т. д.
И если вам нужны достойные тексты в Ваши сроки, то мы станем отличной командой!
Жду сотрудничества с Вами!