AndreevaMila

Обо Мне

Давайте знакомиться! Меня зовут Мила. И я бы хотела немного рассказать вам о себе.

Мне 26 и я Люблю тексты!

Теперь перейдем к образованию и опыту работы.

Образование: Крымский Федеральный Университет им В.И. Вернадского, кафедра славянской филологии и журналистики.

Опыт Работы: - работа внештатным журналистом на политическую газету;

- работа копирайтером в рекламном агентстве.

К работе отношусь очень ответственно, тексты предоставляю вовремя. Из профессиональных качеств могу отметить работу в жатые сроки, умение находить подход к решению поставленных задач, стрессоустойчивость, коммуникабельность и самое главное - Клиент всегда прав =) !

Так же, отмечу владение русским, украинским и английским языком.

Являюсь продвинутым пользователем ПК (знание всех программ Microsoft офис а также Adobe Photoshop).

Люблю писать на разные темы, такие как строительство, религия, политика, воспитание детей, культура и т. д.

И если вам нужны достойные тексты в Ваши сроки, то мы станем отличной командой!

Жду сотрудничества с Вами!