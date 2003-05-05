Andrei1564228887

Web разработчик

Опыт работы в Web разработке около 3 лет.Являюсь full stack разработчиком.Работал над различными NodeJS серверами: создавал ботов, api серверы, сервера для игр.В фронтэнде работал с ReactJS(+ Redux) и с обычными html и css. Создавал адаптивные и кроссбраузерные сайтыТакже создавал смарт контракты для небольших NFT проектов в ethereumОбщий список моих навыков:- html, css- MySQL, MongoDB есть также и понимание PostgreSQL- ReactJS, Redux- Solidity, Web3- Telegram Bots, VK Bots, Discord Bots- RestAPIРаботаю в основном на JavaScript, но также есть опыт и на PHPМой гитхаб с портфолио: https://github.com/Andrei2381283