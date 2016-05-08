AndreiVasilevich

Я занимаюсь привлечением клиентов из интернета с помощью создания и настройки рекламных кампаний в
поисковой системе Яндекс.
На данный период времени Яндекс – самый эффективный канал привлечения клиентов, и здесь можно получить клиентов, зная,
сколько это стоит!
Стоимость моих услуг – 9 700 рублей. От 300 до 3000 ключевых запросов.
Этапы настройки Яндекс.Директа:
1) Вы заполняете бриф.
2) Я изучаю ваш бизнес и его сильные стороны.
3) Прорабатываю ваших конкурентов, целевую аудиторию и ваше Уникальное Торговогое Предложение.
4) Собираю ключевые слова (семантическое ядро),анализирую их и очищаю от "мусора".
5) Формирую объявления вручную, по эффективной схеме с применением сложных формул в Exсel, по правилу – 1 ключевая фраза = 1
объявление.
6) Создаю раздельные кампании для Рекламной Сети Яндекса и поисковой выдачи.
7) Настройка рекламного кабинета.
8) Ведение вашей кампании в течении месяца
Ведение кампании последующего месяца – 4700 рублей.
Не тратьте время на поиск клиентов – они сами найдут Вас!