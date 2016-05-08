AndreiVasilevich

Андрей AndreiVasilevich

 
36 летРоссия/Кемерово
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Привлечение клиентов для Вашего бизнеса с помощью Яндекс.Директа

Я занимаюсь привлечением клиентов из интернета с помощью создания и настройки рекламных кампаний в

поисковой системе Яндекс. 

На данный период времени Яндекс – самый эффективный канал привлечения клиентов, и здесь можно получить клиентов, зная,

сколько это стоит! 

Стоимость моих услуг – 9 700 рублей. От 300 до 3000 ключевых запросов. 

Этапы настройки Яндекс.Директа: 

1) Вы заполняете бриф. 

2) Я изучаю ваш бизнес и его сильные стороны. 

3) Прорабатываю ваших конкурентов, целевую аудиторию и ваше Уникальное Торговогое Предложение. 

4) Собираю ключевые слова (семантическое ядро),анализирую их и очищаю от "мусора". 

5) Формирую объявления вручную, по эффективной схеме с применением сложных формул в Exсel, по правилу – 1 ключевая фраза = 1

объявление. 

6) Создаю раздельные кампании для Рекламной Сети Яндекса и поисковой выдачи. 

7) Настройка рекламного кабинета. 

8) Ведение вашей кампании в течении месяца 

Ведение кампании последующего месяца – 4700 рублей. 

Не тратьте время на поиск клиентов  – они сами найдут Вас!

Семантическое ядроРекламная кампания