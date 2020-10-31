Andrei_Target

Таргетолог fb | inst

Меня зовут Андрей. Я ТАРГЕТОЛОГ. Занимаюсь привлечением клиентов через настройку рекламы Фейсбук/Инстаграм.⠀Мой опыт:* Техническая настройка РК* Полный запуск, оптимизация РК* Ведение профиля* Таргет + ведение* Создание работающего креатива* Упаковка (визуальная часть) вашего профиля в инстаграм* Разработка стратегии продвижения вашего аккаунта и роста подписчиков* Выстраивание воронки продаж* Работа с lookalike и базами клиента* Работа с интересами/разными аудиториями/сегментацией/ретаргетинг* Проставление всех меток для корректного отслеживания в аналитике.⠀Стоимость услуг⠀Настройка и запуск рекламной кампании в режиме тестирования, выявление рабочих связок, 1-2 недели - 7500₽ + ваш рекламный бюджет⠀* Настройка рекламного кабинета Facebook Ads Manager* Настройка Facebook Business Manager* Создание пикселя Facebook и установка его на сайт* Создание аватара клиента* Определение целевой аудитории* Конкурентный анализ* Создание 3-5 рекламных макетов* Написание продающих рекламных текстов* Создание аудиторий* Запуск рекламной кампании⠀Если вы заинтересованы в привлечении клиентов в свой бизнес напишите в ЛС вашу сферу и запрос.