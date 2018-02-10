AndreicH62

Требуется разработать дизайн обложек и миниатюр для групп в ВК и Фейсбук. Для туристического агентства.
Дизайн продукции1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Требуется разработать дизайн обложек и миниатюр для групп в ВК и Фейсбук. Для туристического агентства.
Здравствуйте! Необходимо создать основной баннер для группы в ВК (размер 1590х400). Группа создана для Туристического агентства. Баннер должен содержать: логотип и название, слоган "Путешествовать - значит жить", номер телефона "474-900", информация о основной услуге ...