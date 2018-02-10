AndreicH62

Андрей AndreicH62

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$27
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад
$27
10 баллов
6 лет назад
Разработка дизайна обложек и миниатюр для групп в ВК и Фейсбук
Спасибо за интересный проект. Работа была оплачена вовремя, рекомендую к сотрудничеству.
Работа выполнена хорошо, в срок.
Ответный отзыв
Mariena2422
Марина 
34 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 отзывов
$5
10 баллов
7 лет назад
Создание основного баннера для группы в ВК
Очень приятно было работать с Андреем! Чётко сформулировал задание, всегда был на связи и оплатил всё очень быстро! Рекомендую, как серьёзного и ответственного заказчика!
Работа выполнена в срок и качественно, а также по отличной цене. Рекомендую!
Ответный отзыв