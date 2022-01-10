Andrej-shiyanov

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Уверенное знание Гражданского кодекса РФ и Арбитражного процессуального законодательства РФ;
Регулярный мониторинг изменений законодательства и внедрение знаний в практической деятельности;
Глубокие знания в области MS Office suite (особенно Excel, MS Word, «Консультант Плюс», «Гарант”). Умею работать с большими объемами информации;
Ориентирован на результат, имею кросс- функциональный опыт работы;
Обладаю хорошими навыками построения общения (вербальные и невербальные);
Высокий уровень самомотивации, способен самостоятельно вести работу, делать выводы и строить прогнозы;
Способен работать в условиях сжатых сроков и в быстроменяющейся среде;
К исполнению своих обязанностей отношусь добросовестно, с чувством личной ответственности за порученную работу;
В работе проявляю инициативу, старательность, настойчивость;
По состоянию характера: спокойный, невозмутимый, выдержанный;