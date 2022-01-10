Andrej-shiyanov

Качественные юридические услуги. Опыт работы более 10 лет.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Уверенное знание Гражданского кодекса РФ и Арбитражного процессуального законодательства РФ;

 Регулярный мониторинг изменений законодательства и внедрение знаний в практической деятельности;

 Глубокие знания в области MS Office suite (особенно Excel, MS Word, «Консультант Плюс», «Гарант”). Умею работать с большими объемами информации;

 Ориентирован на результат, имею кросс- функциональный опыт работы;

 Обладаю хорошими навыками построения общения (вербальные и невербальные);

 Высокий уровень самомотивации, способен самостоятельно вести работу, делать выводы и строить прогнозы;

 Способен работать в условиях сжатых сроков и в быстроменяющейся среде;

 К исполнению своих обязанностей отношусь добросовестно, с чувством личной ответственности за порученную работу;

 В работе проявляю инициативу, старательность, настойчивость;

 По состоянию характера: спокойный, невозмутимый, выдержанный;