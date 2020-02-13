Знания, умения, навыки:
+ HTML5, CSS3, jQuery.
+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.
+ Адаптивная верстка.
+ Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
+ Верстка мобильной версии сайта.
+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
+ Аккуратный, логичный, продуманный код.
+ Соблюдение стандартов W3C.
+ SEO-верстка.
+ Адаптация / внедрение плагинов.
+ Использование спрайтов.
+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту – 100%.
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