Andrej_wed

Андрей Норков Andrej_wed

 
35 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Более 5 лет занимаю профессиональной разработкой сайтов, как back-end, так и frontend

Знания, умения, навыки: 

+ HTML5, CSS3, jQuery. 

+ Блочная фиксированная / резиновая верстка. 

+ Адаптивная верстка. 

+ Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone). 

+ Верстка мобильной версии сайта. 

+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. 

+ Аккуратный, логичный, продуманный код. 

+ Соблюдение стандартов W3C. 

+ SEO-верстка. 

+ Адаптация / внедрение плагинов. 

+ Использование спрайтов. 

+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts). 

Гарантирую: 

- Соблюдение сроков. 

- Качественную работу. 

- Разумные цены. 

- Постоянный контакт. 

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение. 

- Ответ на письма, написанные на почту – 100%. 

Примеры работ:

https://www.kikk.be

https://www.protest.eu﻿

https://www.weber.com﻿

https://www.nixon.com

AndroidHTMLiOSjQuery
Портфолио