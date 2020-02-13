Более 5 лет занимаю профессиональной разработкой сайтов, как back-end, так и frontend

Знания, умения, навыки:

+ HTML5, CSS3, jQuery.

+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.

+ Адаптивная верстка.

+ Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

+ Верстка мобильной версии сайта.

+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

+ Аккуратный, логичный, продуманный код.

+ Соблюдение стандартов W3C.

+ SEO-верстка.

+ Адаптация / внедрение плагинов.

+ Использование спрайтов.

+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены.

- Постоянный контакт.

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

- Ответ на письма, написанные на почту – 100%.

Примеры работ:

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