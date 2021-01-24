Andrew-vl

Андрей Власюк Andrew-vl

 
22 годаУкраина/Ровно
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Креатив и качество моя фишка !

Делаю качественые сайты ! 

Хорошо владею знаниями :

  • CSS3
  • HTML5
  • Jquery
 В роботе использую :

  • Bootstrap 4
  • Flexbox
  • Responsive (Адаптивна) верстка
Хорошего качества вам гарантировано !!! 
HTMLBootstrapjQuery
Портфолио