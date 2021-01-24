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Андрей Власюк
Andrew-vl
Andrew-vl
22 года
Украина
/
Ровно
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
Креатив и качество моя фишка !
Делаю качественые сайты !
Хорошо владею знаниями
:
CSS3
HTML5
Jquery
В роботе использую :
Bootstrap 4
Flexbox
Responsive (Адаптивна) верстка
Хорошего качества вам гарантировано !!!
HTML
Bootstrap
jQuery
Портфолио
Все категории
Landing Page под любой экран !
109 просмотров
Сайт на 4 под-страницы
111 просмотров
Адаптивная верстка !
102 просмотра
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