AndrewLondon

Сведение, реставрация, прочая обработка аудио материалов

Имеется высшее профильное образование, приличный опыт работы в ДК, где я осуществлял звукомонтажные, звукозаписывающие работы (запись, редакция ритмических и интонационных неточностей исполнения, сведение).

Руководил и контролировал организацию аудио и видео-технического обеспечения при подготовке и проведении городских и областных мероприятий.

Разрабатывал на основе сценарных материалов художественно-музыкальное и видео оформление мероприятий.

Выступал в роли диктора при создании аудио материалов для музыкального и видео оформления мероприятий.

Организовывал работу по подготовке звукового оборудования для выездных мероприятий и площадок, руководил монтажными работами.

Благодаря моим усилиям, в ДК была отремонтирована студия звукозаписи, а так же выполнена её акустическая отделка в соответствии с акустическими характеристиками помещения. Закуплено необходимое оборудование. Налажен процесс параллельной звукозаписи больших коллективов, таких как народный хор.

Систематизирован процесс записи и сведения вокала с минусом, созданы соответствующие темплейты, а так же более младшие сотрудники обучены этому процессу.