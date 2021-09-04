AndrewMaximenkov

Задизайню любые ваши задачи: качественно, уникально, в срок!

Приветствую

Меня зовут Андрей, и я UX/UI дизайнер из Ростова-на-Дону

Опыт работы штатным дизайнером в веб-студии более 1 года в сфере финансовой лидогенерации

Сейчас я решил стать свободным и перейти на фриланс)

Чем я полезен

Лендинги

Лидогенераторы/Витрины

Корпоративные сайты

Интернет-магазины

Е-commerce сайты

Личные кабинеты

Удобные адаптивы

Инструменты и навыки

Фигма

Adobe Ps/Ai/Ae

Invision

Понимание принципов верстки (HTML/CSS) и передача макета верстальщику в надлежащем виде

Условия сотрудничества

Обсуждение ТЗ, сроков, стоимости работ, способа оплаты ( в режиме чата, в удобном для вас мессенджере )

) Предоплата 30% от стоимости проекта

После получения предоплаты, приступаю к отрисовке макета

Отправляю вам скрины работ, вы вносите правки (правки вносить паками)

После полного одобрения макета, вы вносите остаток оплаты и получаете полный доступ к проекту

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*Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно

*После полной сдачи проекта, вы можете внести 2 пака бесплатных правок, далее 1 пак — 5$

Цены

Лендинги

До 6 блоков — 80$

— Каждый последующий блок — 10$

Адаптив (планш. + смарт.) — 20$

Главная страница — 70$

Внутренние страницы — 40 $ ( за страницу)

( Адаптив главной страницы (планш. + смарт.) — 20$

Адаптив внутренних страниц (планш. + смарт.) — 15$ (за страницу)

Лидогенераторы

Главная страница — 5 0$

Анкета — 30$

Витрина — 30$

Адаптив главной (планш. + смарт.) — 20$

Адаптив анкеты (планш. + смарт.) — 15$

Адаптив витрины (планш. + смарт.) — 10$

Сроки выполнения

Лендинг: 3–5 дней

Сайт ( главная ): 3–5 дней

( ): 3–5 дней Внутренние : 1-2 страницы/день

: 1-2 страницы/день Лидогенератор : 7–10 дней

: 7–10 дней Адаптив: 1–5 дней все страницы

Способ оплаты

Карта Visa или Mastercard, Webmoney (RUB, USD), Paypal

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Контакты

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