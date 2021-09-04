AndrewMaximenkov

Андрей Максименков AndrewMaximenkovAndrewMaximenkov
25 летРоссия/Ростов-на-Дону
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Задизайню любые ваши задачи: качественно, уникально, в срок!
Приветствую
Меня зовут Андрей, и я UX/UI дизайнер из Ростова-на-Дону
Опыт работы штатным дизайнером в веб-студии более 1 года в сфере финансовой лидогенерации
Сейчас я решил стать свободным и перейти на фриланс)
Чем я полезен
- Лендинги
- Лидогенераторы/Витрины
- Корпоративные сайты
- Интернет-магазины
- Е-commerce сайты
- Личные кабинеты
- Удобные адаптивы
Инструменты и навыки
- Фигма
- Adobe Ps/Ai/Ae
- Invision
- Понимание принципов верстки (HTML/CSS) и передача макета верстальщику в надлежащем виде
Условия сотрудничества
- Обсуждение ТЗ, сроков, стоимости работ, способа оплаты (в режиме чата, в удобном для вас мессенджере)
- Предоплата 30% от стоимости проекта
- После получения предоплаты, приступаю к отрисовке макета
- Отправляю вам скрины работ, вы вносите правки (правки вносить паками)
- После полного одобрения макета, вы вносите остаток оплаты и получаете полный доступ к проекту
*Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно
*После полной сдачи проекта, вы можете внести 2 пака бесплатных правок, далее 1 пак — 5$
Цены
Лендинги
- До 6 блоков — 80$
- Каждый последующий блок — 10$
- Адаптив (планш. + смарт.) — 20$
- Главная страница — 70$
- Внутренние страницы — 40$ (за страницу)
- Адаптив главной страницы (планш. + смарт.) — 20$
- Адаптив внутренних страниц (планш. + смарт.) — 15$ (за страницу)
Лидогенераторы
- Главная страница — 50$
- Анкета — 30$
- Витрина — 30$
- Адаптив главной (планш. + смарт.) — 20$
- Адаптив анкеты (планш. + смарт.) — 15$
- Адаптив витрины (планш. + смарт.) — 10$
Сроки выполнения
- Лендинг: 3–5 дней
- Сайт (главная): 3–5 дней
- Внутренние: 1-2 страницы/день
- Лидогенератор: 7–10 дней
- Адаптив: 1–5 дней все страницы
Способ оплаты
Карта Visa или Mastercard, Webmoney (RUB, USD), Paypal
Контакты
- Telegram
- E-mail: [email protected]
- Viber, WhatsApp по запросу
Действие аккаунта приостановлено!