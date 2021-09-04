AndrewMaximenkov

Андрей Максименков AndrewMaximenkov

 
25 летРоссия/Ростов-на-Дону
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Задизайню любые ваши задачи: качественно, уникально, в срок!

Приветствую

Меня зовут Андрей, и я UX/UI дизайнер из Ростова-на-Дону

Опыт работы штатным дизайнером в веб-студии более 1 года в сфере финансовой лидогенерации

Сейчас я решил стать свободным и перейти на фриланс)

Чем я полезен

  • Лендинги
  • Лидогенераторы/Витрины
  • Корпоративные сайты
  • Интернет-магазины
  • Е-commerce сайты
  • Личные кабинеты
  • Удобные адаптивы

Инструменты и навыки

  • Фигма
  • Adobe Ps/Ai/Ae
  • Invision
  • Понимание принципов верстки (HTML/CSS) и передача макета верстальщику в надлежащем виде

Условия сотрудничества

  • Обсуждение ТЗ, сроков, стоимости работ, способа оплаты (в режиме чата, в удобном для вас мессенджере)
  • Предоплата 30% от стоимости проекта
  • После получения предоплаты, приступаю к отрисовке макета
  • Отправляю вам скрины работ, вы вносите правки (правки вносить паками)
  • После полного одобрения макета, вы вносите остаток оплаты и получаете полный доступ к проекту
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*Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно

*После полной сдачи проекта, вы можете внести 2 пака бесплатных правок, далее 1 пак — 5$

Цены

Лендинги

  • До 6 блоков 80$
  • Каждый последующий блок — 10$

  • Адаптив (планш. + смарт.) — 20$
Сайты

  • Главная страница — 70$
  • Внутренние страницы — 40$ (за страницу)
  • Адаптив главной страницы (планш. + смарт.) — 20$
  • Адаптив внутренних страниц (планш. + смарт.) — 15$ (за страницу)

*При заказе 4-ех и более внутренних страниц35$ (за страницу)

Лидогенераторы

  • Главная страница — 50$
  • Анкета — 30$
  • Витрина — 30$
  • Адаптив главной (планш. + смарт.) — 20$
  • Адаптив анкеты (планш. + смарт.) — 15$
  • Адаптив витрины (планш. + смарт.) — 10$

Сроки выполнения

  • Лендинг: 3–5 дней
  • Сайт (главная): 3–5 дней
  • Внутренние: 1-2 страницы/день
  • Лидогенератор: 7–10 дней
  • Адаптив: 1–5 дней все страницы

Способ оплаты

Карта Visa или Mastercard, Webmoney (RUB, USD), Paypal

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Контакты

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