AndrewPostnikov

Андрей AndrewPostnikov

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Андрей Постников (Andrew)

Постников Андрей Анатольевич

Контактные данные

г. Санкт-Петербург, Россия

Возраст: 32 года

Email: [email protected]

Vk: http://vk.com/postnikovandrew

Skype: andrewspb777

Опыт работы:

Июль 2012 - март 2014 - менеджер по продажам услуг в рекламном агентстве.

Сентябрь  2011 - май  2012 - менеджер по продажам интернета

Январь  2011 - январь  2012 - менеджер call-центра

Февраль  2010 - февраль  2012 - дистрибьютер Agel Interprise

Июнь 2009 – нобрь 2010 - мерчендайзер

Июль 2007 - декабрь 2008 -специалист отдела контроля заказов и цен

Образование:

Образование высшее. Специальность: Менеджмент организации, Вуз: Санкт-Петербургский Государственный университет Сервиса и экономики, 2008

Дополнительное образование:

Специальность: Техник-технолог ПОП, Торгово-экономический лицей, 2002.

  • Тренинг “Предназначение” (Александр Давыдов), 2011
  • Тренинг “Стиль” (Татьяна Белоусова), 2012
  • Тренинг “Рмэс - базовый” (Валентин Плотников), 2013
  • Тренинг “Трудостройство на удаленную работу” (Ольга Будаева), 2014
Мои навыки

  • Поиск информации
  • Работа с клиентами
  • Продажи по телефону (опыт холодных и теплых звонков)
  • Работа с платежами, документами
  • Высокая скорость  печати
  • Прием и распределение телефонных звонков
Работаю профессионально с такими программами:

  • DROPBOX
  • Яндекс Диск
  • Облако mail
  • XMind
  • Google Docs
  • Evernote