AndrewPostnikov

Постников Андрей Анатольевич
Контактные данные
г. Санкт-Петербург, Россия
Возраст: 32 года
Email: [email protected]
Vk: http://vk.com/postnikovandrew
Skype: andrewspb777
Опыт работы:
Июль 2012 - март 2014 - менеджер по продажам услуг в рекламном агентстве.
Сентябрь 2011 - май 2012 - менеджер по продажам интернета
Январь 2011 - январь 2012 - менеджер call-центра
Февраль 2010 - февраль 2012 - дистрибьютер Agel Interprise
Июнь 2009 – нобрь 2010 - мерчендайзер
Июль 2007 - декабрь 2008 -специалист отдела контроля заказов и цен
Образование:
Образование высшее. Специальность: Менеджмент организации, Вуз: Санкт-Петербургский Государственный университет Сервиса и экономики, 2008
Дополнительное образование:
Специальность: Техник-технолог ПОП, Торгово-экономический лицей, 2002.
- Тренинг “Предназначение” (Александр Давыдов), 2011
- Тренинг “Стиль” (Татьяна Белоусова), 2012
- Тренинг “Рмэс - базовый” (Валентин Плотников), 2013
- Тренинг “Трудостройство на удаленную работу” (Ольга Будаева), 2014
- Поиск информации
- Работа с клиентами
- Продажи по телефону (опыт холодных и теплых звонков)
- Работа с платежами, документами
- Высокая скорость печати
- Прием и распределение телефонных звонков
- DROPBOX
- Яндекс Диск
- Облако mail
- XMind
- Google Docs
- Evernote