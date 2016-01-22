Рассмотрю предложения администрирования, гейм-дизайна (либо другие предложения в случае заинтересованности) на неполный рабочий день.

Уровень пользования ПК: "Продвинутый пользователь".

Уверенное владение офисными программами.

Знание программ для создания прототипов ("Алгоритм 2").

Использование систем автоматизации (iMacros, Clickerman, AutoClickExtrime).

Опыт работы SEO (не особо интересует).

Понимание HTML и CSS.

Поверхностное знание PHP и JS.

Почтовый ящик для связи: [email protected]