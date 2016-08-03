AndrewSynkov

Web, Android разработчик

Закончил радиофизический факультет ННГУ им. Лобачевского в Нижнем Новгороде по направлению фундаментальная радиофизика.

На протяжении года работал в ИПФ РАН (Институт прикладной физики Российской академии наук) в качестве младшего научного сотрудника. Занимался численным исследованием моделей, описывающих динамику нейронных сетей. Имеется опыт работы в таких средах как Matlab, Maple.

На протяжении года работаю инженером программистом в компании Radio Gigabit. Имеется опыт в сферах: Разработка приложений под Linux (С , bash), Web-программирование (html, javascript, css, jquery), Автоматическое тестирование ( TestNG, jUnit, Selenium), Разработка приложений по Android (Java).

Буду рад помочь с вашим проектом!