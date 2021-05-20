Исполнитель выполнил заказ в указанные сроки. При выполнении работы учитывал все пожелания, лишь после утверждённого образца приступил к обработке всех остальных фото. На связь выходил постоянно. Сотрудничество с Андреем меня полностью устроило, дальше буду обращаться постоянно.