Фотограф !
Выполню любую работу по обработке ваших фото: коррекция, ретушь, удаление фона, разработка вашего лого, колажирование, убрать или добавить водяные знаки, и прочее ... !
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$40
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Портфолио
- Фото для каталога64 просмотра
- Нижнее белье68 просмотров
- Ретушь133 просмотра
- Редактирование фотографий для каталога124 просмотра
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
3 года назад
Исполнитель выполнил заказ в указанные сроки. При выполнении работы учитывал все пожелания, лишь после утверждённого образца приступил к обработке всех остальных фото. На связь выходил постоянно. Сотрудничество с Андреем меня полностью устроило, дальше буду обращаться постоянно.
Ответный отзыв
Задача была поставлена чётко, поняли друг друга очень быстро. Рад что меня выбрали исполнителем для данной работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!