Andrew_Bnd

Наполняю сайты на любую тематику на Русском, Украинском и Английском языках.

Добрый день. Для начала я хочу сказать почему решил стать копирайтером.

Еще в двенадцать лет я взял в руку ручку и начал писать. Писать все то, что видел каждый день, наблюдая перемены и изменчивость мира. Выходили стихи и проза. Потом, когда у меня появился интернет, я нашел себя во второй раз. Я переводил статьи, писал истории и просто рисовал. Дошло до того, что начал писать собственную книгу. И вот мне восемнадцать лет, я учусь в Университете и вдруг задался вопросом. Все это хорошо, но как эту книгу я собираюсь издавать? Ответ пришел сам. Я решил заняться копирайтом.

Сейчас старое увлечение приобрело новое обличье. Оттого я с еще большим удовольствием готов им заняться.