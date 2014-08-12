В топ за 3 месяца!
Опыт успешного продвижения более 3х лет.
Средний вывод в топ – 3-6 месяцев в зависимости от тематики.
От 10 т.р в месяц
Индивидуальный подход.
Работаю лично. Никакого конвеера по 10 проектов в месяц и аутсорса школьников.
Только отработанные схемы продвижения. В наличии всегда программист/верстальщик и копирайтеры.
Более 20 успешных проектов по Москве и регионам.
Более 50 аудитов и 300 выполненных работ по сборке семантических ядер. От MFA проектов, до крупнейших интернет-магазинов.
Отзывы – maultalk.com/topic141639
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