В топ за 3 месяца!

Опыт успешного продвижения более 3х лет.

Средний вывод в топ – 3-6 месяцев в зависимости от тематики.

От 10 т.р в месяц

Индивидуальный подход.

Работаю лично. Никакого конвеера по 10 проектов в месяц и аутсорса школьников.

Только отработанные схемы продвижения. В наличии всегда программист/верстальщик и копирайтеры.

Более 20 успешных проектов по Москве и регионам.

Более 50 аудитов и 300 выполненных работ по сборке семантических ядер. От MFA проектов, до крупнейших интернет-магазинов.

Отзывы – maultalk.com/topic141639