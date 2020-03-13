Андрей Andrew_LobastovAndrew_Lobastov
34 годаРоссия/Ярославль
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Графический дзайнер
Привет, меня зовут Андрей, и я графический дизайнер.
Я создам для вас и вашего бизнеса все необходимые атрибуты начиная с простой визитки до концепции логотипа и фирменного стиля.
Мои основные навыки:
-дизайн меню ресторана
-дизайн баннера
-дизайн постеров
-дизайн логотипа
-дизайн фирменного стиля
Какой софт я использую:
-adobe Illustrator cc 2019
Adobe Photoshop CC 2018
Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной, и я помогу вам найти решение вашей задачи.
Хорошего дня, удачи во всех начинаниях!
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Портфолио
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