Графический дзайнер

Привет, меня зовут Андрей, и я графический дизайнер.

Я создам для вас и вашего бизнеса все необходимые атрибуты начиная с простой визитки до концепции логотипа и фирменного стиля.

Мои основные навыки:

-дизайн меню ресторана

-дизайн баннера

-дизайн постеров

-дизайн логотипа

-дизайн фирменного стиля

Какой софт я использую:

-adobe Illustrator cc 2019

Adobe Photoshop CC 2018

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной, и я помогу вам найти решение вашей задачи.

Хорошего дня, удачи во всех начинаниях!