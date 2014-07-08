Андрей Коньков Andrew_konkovAndrew_konkov
О себе:
Здравствуйте.
За моими плечами более 10 лет опыта работы в сфере продаж на различных должностях как в крупных, так и в мелких компаниях. За это время я выполнял огромный перечень задач, не связанных с основными видами моей профессиональной деятельности на рабочих местах и моим образованием.
Хотя фрилансом я решил заняться лишь недавно, не побоюсь ответственности и могу взяться за ваши проекты. Творческая натура.
Я готов предложить Вам следующие услуги:
— Написание любых видов текста (истории, рассказы, стихи, слоганы и.т.д.)
— Написание музыкальных композиций
— Создание или подбор любых изображений
— Любое изменение и корректировка изображений через графические редакторы
— Монтаж видео
— Разработка рекламных кампаний
· Вывод продукта на рынок;
· Формирование и поддержание имиджа компании;
· Стимулирование сбыта;
· Развитие бренда;
— Вирусный маркетинг
· Разработка концепции;
· Создание вирусных видеороликов;
Вирусный маркетинг – метод распространения рекламы, при котором получатель рекламного сообщения сам в дальнейшем является его распространителем. При грамотной подаче идеи, её реализации, вирусная рекламная кампания является очень мощным и эффективным видом рекламы.
— Digital-маркетинг
· Создание и продвижение сообществ в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr);
· Прямое размещение рекламы на площадках социальных медиа;
· Реклама на интернет-ресурсах;
· Вирусная реклама;
— Комплексное маркетинговое сопровождение
— Консалтинговые услуги
Я не работаю с теми компаниями, которые не представляют для меня интереса. Совершенно не важно, сколько Вы готовы заплатить, я в праве Вам отказать.
Консультация предоставляется совершенно бесплатно.