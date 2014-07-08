Be creative

О себе:

Здравствуйте.

За моими плечами более 10 лет опыта работы в сфере продаж на различных должностях как в крупных, так и в мелких компаниях. За это время я выполнял огромный перечень задач, не связанных с основными видами моей профессиональной деятельности на рабочих местах и моим образованием.

Хотя фрилансом я решил заняться лишь недавно, не побоюсь ответственности и могу взяться за ваши проекты. Творческая натура.

Я готов предложить Вам следующие услуги:

— Написание любых видов текста (истории, рассказы, стихи, слоганы и.т.д.)

— Написание музыкальных композиций

— Создание или подбор любых изображений

— Любое изменение и корректировка изображений через графические редакторы

— Монтаж видео

— Разработка рекламных кампаний

· Вывод продукта на рынок;

· Формирование и поддержание имиджа компании;

· Стимулирование сбыта;

· Развитие бренда;

— Вирусный маркетинг

· Разработка концепции;

· Создание вирусных видеороликов;

Вирусный маркетинг – метод распространения рекламы, при котором получатель рекламного сообщения сам в дальнейшем является его распространителем. При грамотной подаче идеи, её реализации, вирусная рекламная кампания является очень мощным и эффективным видом рекламы.

— Digital-маркетинг

· Создание и продвижение сообществ в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr);

· Прямое размещение рекламы на площадках социальных медиа;

· Реклама на интернет-ресурсах;

· Вирусная реклама;

— Комплексное маркетинговое сопровождение

— Консалтинговые услуги

Я не работаю с теми компаниями, которые не представляют для меня интереса. Совершенно не важно, сколько Вы готовы заплатить, я в праве Вам отказать.

Консультация предоставляется совершенно бесплатно.