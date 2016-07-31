Профессиональная фотосъёмка Ваших мероприятий.

Здравствуйте! Я профессиональный фотограф корпоративных мероприятий (годовщина компании, Новый год, тим билдинг, презентация продукта, конференция и т.д.) рад предложить Вам свои услуги. Цена договорная, но на практике, выходит около 10000₽-15000₽ за мероприятие. Буду рад ответить на Ваши вопросы по телефону или viber или whatsapp.