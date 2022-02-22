Цель
Я компетентный веб-разработчик с более чем 8-летним опытом работы в разработке сайтов для клиентов агентств. Я творческий человек, способный создавать веб-сайты от концепции до запуска. Имея детальное представление о лучших принципах UX и лучших методах SEO, мои сайты оптимизированы для быстрой загрузки, быстрого реагирования и приятного использования. Я эффективно работал как независимо, так и в составе команды, и в любом случае я способен быть очень продуктивным.
Навыки и умения• Зоркий и восторженный взгляд на дизайн.
• Adobe Creative Suite, включая Photoshop и Dreamweaver (расширенный)
• Отличное понимание UX.
• HTML и CSS3 (продвинутый)
• Опыт разработки настраиваемых тем WordPress, включая Genesis и Generatepress.
• Использование Git, BitBucket и контроля версий
• JS (продвинутый)
• PHP (продвинутый)
• Хорошее понимание концепций SEO и PPC.
• Имеет опыт перевода сайта из стадии разработки в эксплуатацию.
История работыПримеры моей работы в этой роли:
• jewelermoda.com.ua (OpencCart 2.3)
• sjt.dn.ua (OpencCart 2.3)
• plodopt.ltd.ua (OpencCart 2.3)
• plodopt.com.ua (HTML + CSS + PHP)
• sf-partner.cc.ua (HTML + CSS + PHP + JS)
• donperevoz.com.ua (HTML + CSS + PHP + JS)
и много других…