Веб разработка. Сайты любой сложности под ключ. Android, IOS приложения.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Цель

Я компетентный веб-разработчик с более чем 8-летним опытом работы в разработке сайтов для клиентов агентств. Я творческий человек, способный создавать веб-сайты от концепции до запуска. Имея детальное представление о лучших принципах UX и лучших методах SEO, мои сайты оптимизированы для быстрой загрузки, быстрого реагирования и приятного использования. Я эффективно работал как независимо, так и в составе команды, и в любом случае я способен быть очень продуктивным.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Навыки и умения • Зоркий и восторженный взгляд на дизайн.

• Adobe Creative Suite, включая Photoshop и Dreamweaver (расширенный)

• Отличное понимание UX.

• HTML и CSS3 (продвинутый)

• Опыт разработки настраиваемых тем WordPress, включая Genesis и Generatepress.

• Использование Git, BitBucket и контроля версий

• JS (продвинутый)

• PHP (продвинутый)

• Хорошее понимание концепций SEO и PPC.

• Имеет опыт перевода сайта из стадии разработки в эксплуатацию.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿История работы

• jewelermoda.com.ua (OpencCart 2.3)

• sjt.dn.ua (OpencCart 2.3)

• plodopt.ltd.ua (OpencCart 2.3)

• plodopt.com.ua (HTML + CSS + PHP)

• sf-partner.cc.ua (HTML + CSS + PHP + JS)

• donperevoz.com.ua (HTML + CSS + PHP + JS)

и много других…