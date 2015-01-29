Кроссбраузерная верстка сайтов
Умения, навыки:
+ HTML, CSS.
+ Кроссбраузерность (Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).
+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.
+ Адаптивная верстка.
+ Аккуратный, продуманный код.
+ Подключение нестандартных шрифтов.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.
О себе:
Я молодой Веб-программист. Работал на своих собственных проектах. Недавно на даной бирже. Работаю в паре с талантливым художником (CorelDraw, Photoshop).
Для добавления в skype пишите на e-mail: [email protected] ваш skype.
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