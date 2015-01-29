Кроссбраузерная верстка сайтов

Умения, навыки:

+ HTML, CSS.

+ Кроссбраузерность (Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).

+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.

+ Адаптивная верстка.

+ Аккуратный, продуманный код.

+ Подключение нестандартных шрифтов.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.

О себе:

Я молодой Веб-программист. Работал на своих собственных проектах. Недавно на даной бирже. Работаю в паре с талантливым художником (CorelDraw, Photoshop).

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