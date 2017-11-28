Andrey-Smith

Довольный клиент- лучшая награда!

Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я занимаюсь контекстной рекламой Яндекс.Директ и Google Adwords на протяжении 5 лет. А также более 8 лет работал в крупной японской компании, занимался продвижением бренда, созданием рекламы, дизайном, аналитикой, разработкой и ведением маркетинговых акций и т.д.

Свой многолетний опыт в маркетинге применяю в работе с контекстной рекламой. Перед работой с семантикой тщательно изучаю нишу клиента, конкурентов, выделяю сильные стороны компании и конкурентные преимущества. Детально прорабатываю семантическое ядро (ключевые фразы и минус-слова) и внимательно настраиваю рекламную кампанию, создаю креативные, кликабельные рекламные тексты и привлекательные графические банеры для рекламных сетей.

Если Вы хотите качественно и недорого продвинуть свой сайт, товары и услуги с помощью контекстной или таргетированной рекламы, то Вы обратились точно по адресу!

С уважением, Андрей Швецов.