Andrey2078

Осторожно, клёвый дизайн! Пока другие говорят, я делаю.

Привет, меня зовут Андрей, я графический дизайнер разработчик логотипов, мне 20 лет. Когда я сажусь за проект, в первую очередь меня волнует как мой дизайн поможет клиенту в достижении своих целей. И так главный вопрос. Что же вы сэкономите при работе со мной?

1. ДЕНЬГИ . Качественно разрабатываю логотип для соц. сетей, бизнеса и т. д. работа со мной сэкономит ваш бюджет.

2. ВРЕМЯ . На создание концепции, эскиза и отрисовки логотипа в векторе, уйдёт примерно 1-2 дня.

3. НЕРВЫ . Просьбы, пожелания и доработки неструктурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы упустили ряд мелочей в дизайне, то они будут внесены в логотип по вашему пожеланию без лишних затрат. Я могу дать гарантию того что если результат работы вас не устроит, то деньги будут у вас на карточке.