Andrey2078

Привет, меня зовут Андрей, я графический дизайнер разработчик логотипов, мне 20 лет. Когда я сажусь за проект, в первую очередь меня волнует как мой дизайн поможет клиенту в достижении своих целей. И так главный вопрос. Что же вы сэкономите при работе со мной?
1. ДЕНЬГИ. Качественно разрабатываю логотип для соц. сетей, бизнеса и т. д. работа со мной сэкономит ваш бюджет.
2. ВРЕМЯ. На создание концепции, эскиза и отрисовки логотипа в векторе, уйдёт примерно 1-2 дня.
3. НЕРВЫ. Просьбы, пожелания и доработки неструктурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы упустили ряд мелочей в дизайне, то они будут внесены в логотип по вашему пожеланию без лишних затрат. Я могу дать гарантию того что если результат работы вас не устроит, то деньги будут у вас на карточке.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:-готов приступить к работе уже сейчас-всегда довожу дело до конца-не нарушаю сроков-не беру предоплату-всегда на связи