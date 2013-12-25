Обеспечу максимальное количество реальных целевых кликов в контексте.

Работая в контекстной рекламе не раз замечал, что очень многие кампании, составленные даже опытными пользователями и подкрепленные солидными финансовыми вливаниями зачастую не дают нужного результата и приводят на сайт бесполезный поток траффика выкачивая из кампании деньги и не давая нужного результата. Посетители идут, а заказов как не было, так и нет. Либо нету и достаточного потока посетителей вовсе. За умеренную плату готов взяться за управление вашими рекламными кампаниями и сделать их наиболее эффективными. Вы получите максимальное количество именно целевых кликов, при наименьших затратах. Обеспечу вашей рекламе высокий коэффициент отдачи. За счет грамотного составления кампании, написания привлекательных текстов, подбора и фильтрации нужных ключевых слов, постоянного мониторинга стоимости отдельных ключевых слов. В своей работе придерживаюсь не шаблонных методов раскрутки продукта, описанных в самоучителях дающих преимущественно только базовые знания о контекстной и прочей рекламе, а к каждой кампании ищу индивидуальный подход, выжимаю максимум полезных кликов, которые превращаются в заказы.

Имею большой опыт в контекстной рекламе (Я.Директ; Google), управлении траффиком (Арбитраж) и SEO оптимизации. Для связи пишите на электронный адрес.