Andrey5551

Front-end разработчик

Я front-end разработчик с опытом менее года, ищу заказы, простые проекты могу сделать по сниженной стоимости для своего портфолио. Отлично владею HTML CSS, базовые знания js, использую JQuery, kit, flexbox, php, less, Prepros, MAMP, git. Сейчас изучаю React

Учусь в Уфимском авиационном государственном техническом университете на направлении "Программная инженерия". Есть завершенный проект корпоративного сайта высотно-строительной компании, по запросу предоставлю репозиторий GitHub