HTML coder/Front-End developer

Занимаюсь разработкой сайтов: -HTML5/CSS3/SCSS/JAVASCRIPT/QJUERY

Навыки:

HTML (HTML 5)

CSS (CSS3)

JAVASCRIPT

JQUERY

BOOTSTRAP

WORDPRESS

Photoshop

Figma

Верстка сайтов с PSD макетов, верстка макетов Figma, работа с Avacode, нарезка графики в Photoshop, создание спрайтов для верстки .

Верстка с использованием Flexbox – (предоставляет инструменты для быстрого создания сложных, гибких макетов, и функции, которые были сложны в традиционных методах CSS ),

также использование Bootstrap (сетки), написание кода на чистом HTML, CSS , без использования Фреймворков.

Работа с препроцессорами SCSS , подключения GULP , установка модулей для ускорения и кроссбраузерной верстки , знаком с nmp .

Работа с шаблонизатором PUG

SEO Оптимизация сайта

Создание доменов, загрузка сайта на хостинг, настройка хостинга, настройки в ISPmanager

Люблю развиваться и постоянно совершенствоваться.

Мои работы:

webdevflex.github.io