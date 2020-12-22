HTML coder/Front-End developer
Занимаюсь разработкой сайтов: -HTML5/CSS3/SCSS/JAVASCRIPT/QJUERY
Навыки:
- HTML (HTML 5)
- CSS (CSS3)
- JAVASCRIPT
- JQUERY
- BOOTSTRAP
- WORDPRESS
- Photoshop
- Figma
Верстка с использованием Flexbox – (предоставляет инструменты для быстрого создания сложных, гибких макетов, и функции, которые были сложны в традиционных методах CSS ),
также использование Bootstrap (сетки), написание кода на чистом HTML, CSS , без использования Фреймворков.
Работа с препроцессорами SCSS , подключения GULP , установка модулей для ускорения и кроссбраузерной верстки , знаком с nmp .
Работа с шаблонизатором PUG
SEO Оптимизация сайта
Создание доменов, загрузка сайта на хостинг, настройка хостинга, настройки в ISPmanager
Люблю развиваться и постоянно совершенствоваться.
Мои работы: