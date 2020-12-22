Andrey871

Андрей Andrey871

 
36 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
HTML coder/Front-End developer

Занимаюсь разработкой сайтов: -HTML5/CSS3/SCSS/JAVASCRIPT/QJUERY

Навыки:

  • HTML (HTML 5)
  • CSS (CSS3)
  • JAVASCRIPT
  • JQUERY
  • BOOTSTRAP
  • WORDPRESS
Редакторы:

  • Photoshop
  • Figma
Верстка сайтов с PSD макетов, верстка макетов Figma, работа с Avacode, нарезка графики в Photoshop, создание спрайтов  для верстки . 

Верстка с использованием Flexbox – (предоставляет инструменты для быстрого создания сложных, гибких макетов, и функции, которые были сложны в традиционных методах CSS ),

также использование Bootstrap (сетки), написание кода на чистом HTML, CSS , без использования Фреймворков.

Работа с препроцессорами SCSS , подключения GULP , установка модулей для ускорения и кроссбраузерной верстки , знаком с nmp .

Работа с шаблонизатором PUG

SEO Оптимизация сайта 

Создание доменов, загрузка сайта на хостинг, настройка хостинга, настройки в ISPmanager

Люблю развиваться и постоянно совершенствоваться.

Мои работы:

webdevflex.github.io

JavascriptWordPressВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapFigmajQueryISPmanagerSCSSGulpPhotoshopВерстка макетаSEO-оптимизация