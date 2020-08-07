AndreyIlinskiy

Веб разработка и интернет маркетин

﻿Всем привет! Меня зовут Андрей! По профессии я маркетолог (онлайн и оффлайн маркетинг). С недавнего времени являюсь соучредителем стартапа, где совмещаю позиции Директора по развитию и маркетингу, и Коммерческого директора. Компания занимается разработкой различных IT продуктов - от простых Landingpage и MP до мобильных приложений, CRM систем и социальных сетей. Мы молодая и развивающаяся команда, заинтересованная в работе с людьми, желающими делать мир лучше путем предоставления максимально качественного и удобного сервиса своим клиентам. Мы верим в то, что мы все играем определенную роль в нашей экосистеме. Мы делаем качественный и интуитивно-понятный продукт для вас, вы оказываете качественную и удобную услугу своим клиента - все счастливы, всем стало жить лучше! С энтузиазмом возьмемся за ваш проект: сделаем его качественнее, быстрее и дешевле, чем кто-либо! По вашему запросу окажем комплекс услуг по продвижению вашего бренда/продукта, а также, если вы стартап из IT сфера предоставим юридическое сопровождение при ведении бизнеса. С моим портфолио маркетолога вы можете ознакомиться здесь - https://www.dropbox.com/sh/q23b6lyqhoywdxf/AAAsjBV_2WXuVlFmGtJ-IHmPa?dl=0