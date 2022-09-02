Видеомонтажер

Я специализируюсь на создании видео для YouTube с использованием профессионального оборудования и программ Adobe Creative Cloud (Premiere Pro, After Effects, Audition, Photoshop).

Выполняю все этапы пост-обработки. Добавляю переходы, анимированную графику и субтитры. Создаю визуальные эффекты, такие как пламя или дождь. Удаляю лишние объекты с видео. Регулирую цвет, контраст, освещение, применяю фильтры для создания кинематографичной картинки. Подавляю шум и улучшаю качество звучания. Реализую любую идею для создания впечатляющего видео. С подробным описанием услуг и процессом монтажа видео вы можете ознакомиться на моем сайте.

За последние 4 года я получил опыт видеомонтажа на YouTube канале “Игромания” и в команде на Upwork. Имею профильное образование и сертификаты, подтверждающие прохождение курсов по работе с программами Adobe Premiere Pro и After Effects. Являюсь членом национальной гильдии фрилансеров. Для удобного просмотра полной версии портфолио вы можете перейти на мой YouTube канал, Vimeo или Behance. Также размещаю рабочий процесс в Instagram.

Всегда открыт для обсуждения вашего проекта. Буду рад сотрудничеству.