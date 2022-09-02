Андрей Кулявцев AndreyKulyavtsevAndreyKulyavtsev
Я специализируюсь на создании видео для YouTube с использованием профессионального оборудования и программ Adobe Creative Cloud (Premiere Pro, After Effects, Audition, Photoshop).
Выполняю все этапы пост-обработки. Добавляю переходы, анимированную графику и субтитры. Создаю визуальные эффекты, такие как пламя или дождь. Удаляю лишние объекты с видео. Регулирую цвет, контраст, освещение, применяю фильтры для создания кинематографичной картинки. Подавляю шум и улучшаю качество звучания. Реализую любую идею для создания впечатляющего видео. С подробным описанием услуг и процессом монтажа видео вы можете ознакомиться на моем сайте.
За последние 4 года я получил опыт видеомонтажа на YouTube канале “Игромания” и в команде на Upwork. Имею профильное образование и сертификаты, подтверждающие прохождение курсов по работе с программами Adobe Premiere Pro и After Effects. Являюсь членом национальной гильдии фрилансеров. Для удобного просмотра полной версии портфолио вы можете перейти на мой YouTube канал, Vimeo или Behance. Также размещаю рабочий процесс в Instagram.
Всегда открыт для обсуждения вашего проекта. Буду рад сотрудничеству.
- Свадебное видео27 просмотров
- Реклама чайной компании27 просмотров
- Реклама приложения доставки продуктов25 просмотров
- Лучшие моменты игры в CoD34 просмотра
- Корпоративное видео для ночного клуба28 просмотров
- Лучшие моменты полета на параплане21 просмотр
- Оформление подкаста и транскрибация21 просмотр
- Свадебное слайдшоу9 просмотров
- Презентация приложения для планирования задач33 просмотра
- Свадебное видео23 просмотра
- Свадебное видео17 просмотров
- Лучшие моменты игры в WoW18 просмотров